Andy Shauf komt naar Doornroosje

Canadese singer-songwriter Andy Shauf is opgegroeid op de prairies van Regina, Canada. Shauf maakt eerlijke prachtige nummers die klinken als poëzie. Hij balanceert op de rand van fragiele kamerpop en zachte folk waarbij invloeden van Elliott Smith nooit ver weg zijn.

Op zijn debuutalbum ‘The Bearer of Bad News’ kwamen zijn melancholische teksten op bijzondere wijze tot leven. Met zijn in 2016 verschenen album ‘The Party’ brak hij door en bombardeerde Shauf zichzelf tot dezelfde categorie waartoe ook zeldzame songschrijvers als Sufjan Stevens en Father John Misty toe behoren.

Shauf is een rasartiest annex verhalenverteller en bezit het bijzondere talent om de jammerlijke kanten van het leven zoals spijt, eenzaamheid, isolatie en het hebben van een gebroken hart weer kleur te kunnen geven. Shauf kan het zelfs tot in detail omschrijven. In combinatie met de zorgvuldig gekozen muzikale omlijsting van piano klanken, drums, gitaar en klarinet vormen is de Shauf op zijn minst bijzonder te noemen.

Andy Shauf komt op 19 april naar Doornroosje in Nijmegen.