So What’s Next? 2020 gaat door als gratis online festival

Na de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen heeft de organisatie achter So What’s Next? besloten dat een fysiek festival geen doorgang kan vinden. De ontwikkelingen omtrent covid-19 gaan razendsnel en met de opgelegde maatregelen is het niet mogelijk om nu deze vele concerten te bezoeken. Daarom heeft So What’s Next? besloten het event enkel online te laten plaatsvinden. Het festival presenteert tussen 30 oktober en 1 november talloze livestreams van opkomende én gevestigde talenten, de jaren ‘30 Spanish Dracula film met live soundtrack door Gary Lucas, throwback videos en Q&A’s met artiesten.

So What’s Next? betreurt het genomen besluit van de overheid maar heeft begrip voor de maatregelen. Het festival dat zowel in het Muziekgebouw als samen met de binnenstadondernemers wordt georganiseerd, heeft zich als doel gesteld om de gehele stad te laten bruisen; dit is simpelweg niet mogelijk onder de huidige omstandigheden.

De afgelopen dagen is er veelvuldig gesproken met de artiesten en daaruit bleek hun motivatie om toch van zich te laten horen. Door te kiezen voor een online festival dat de bezoekers vanuit hun eigen huis kunnen meemaken, krijgen zowel het festival als de vele artiesten de mogelijkheid door te gaan in deze toch vreemde tijden.

So What’s Next? Online

Vrijdag 30 oktober

Op vrijdagavond ontvangen we twee geweldige artiesten, niemand minder dan contrabassist Peter Willems en Amerikaanse gitarist Gary Lucas. Naast een Q&A en een optreden van dit duo, staat de avond bol van de muziek want we blikken terug op acht jaar So What’s Next? met een aantal New York en London Sessions.

Zaterdag 31 oktober

Op zaterdagavond trappen we af met een livestream van het concert van een fantastisch jazz multi-talent: Nana Adjoa.

Nana Adjoa

De Ghanees-Nederlandse Nana Adjoa is een ware muzikale ontdekkingsreiziger en maakt liedjes die tegen R&B en jazz aan schuren. Met haar dromerige elektronica en kleine gitaarliedjes gooit ze hoge ogen: ze werd opgepikt door KCRW in de Verenigde Staten en was ook al te horen tijdens Eurosonic/Noorderslag.

Zaterdag 31 oktober

Geen Halloween zonder Dracula. Na het optreden van Nana Adjoa is het tijd om de popcorn erbij te pakken en klaar te gaan zitten voor de Spaanse Dracula film waarbij de soundtrack live wordt gespeeld door Grammy-genomineerde gitaarheld Gary Lucas (Captain Beefheart, Jeff Buckley). Deze film met live soundtrack wordt georganiseerd in samenwerking met Natlab Eindhoven.

Zondag 1 november

De zondag van So What’s Next? staat al jarenlang in het teken van opkomend talent. Verwacht op deze dag livestreams van veelbelovende artiesten als ALEXANDER, Javier Subatin, Ildo Nandja Trio, Ingen Navn, Tizaan Alphonso, Blue Sands, FRÉ en Berenice van Leer & Lorijn van Piekartz.