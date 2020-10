Johnny Rawls – Where Have All the Soul Men Gone

Als gitarist begeleidde de in 1951 in Hattiesburg Mississippi geboren Rawls in de jaren zestig artiesten als Z.Z. Hill en Joe Tex. Midden zeventiger jaren voegde hij zich bij de band van O.V. Wright en bleef bij de band tot diens dood in 1980. Onder leiding van Rawls wordt de naam van de band omgedoopt in Ace Of Spades Band en worden artiesten als B.B. King, Little Milton, Bobby Bland begeleid, om er maar een paar te noemen. Vanaf 1996 verschenen er met regelmaat soloalbums. Ook werkte hij veel samen met Otis Clay, na wiens overlijden hij vorig jaar nog het aan hem gewijde album ‘I Miss Otis Clay’ uitbracht.

Op zijn nieuwe album ‘Where Have All The Blues Men Gone’ wordt Rawls begeleid door de familie Özdemir (vader Erkan op bas en diens zonen Kenan op gitaar en Levent op drums), toetsenist Alberto Marsico, trombonist Travis Geiman en saxofonist Mike Williams. Op twee nummers worden de gitaarsolo’s verzorgd door Larry ‘Entertainment’ Gold. Het album is gedeeltelijk in Kopenhagen, Denemarken en gedeeltelijk in Waterville, Ohio opgenomen.

De tien nummers zijn door Johnny Rawls zelf geschreven. Het zijn lekker in het gehoor liggende soulnummers. Verwacht geen nieuwigheden en rare sprongen. Het is gewoon goed gemaakte en aanstekelijke muziek, die nopen tot meeswingen. Nummers die wat mij betreft een bijzondere vermelding verdienen zijn het live opgenomen ‘Bottom To The Top’, het heerlijke ‘Keep On Doing My Thing’ en de gospel ‘Calling On Jesus’. Een prima cd. (7/10) (Third Street Cigar Records)