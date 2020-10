Arlo Parks brengt debuutalbum uit

Opeens was ze daar; de piepjonge Arlo Parks. Met haar EP’s ‘Super Sad Generation’ en ‘Sophie’ wist ze al vele fans en muziekmedia aan zich te binden. En nu komt er dan eindelijk het debuutalbum van de Britse sensatie. Het album ‘Collapsed in Sunbeams’ verschijnt op 29 januari 2021, waarvan ‘Green Eyes’ de nieuwe single is. Een nummer over zelfontdekking, zelfacceptatie en adolescentie.

Arlo Parks groeide op in Zuidwest-Londen. Ze is half Nigeriaans, een kwart Tsjadisch en een kwart Frans, en leerde eerder Frans spreken dan Engels. Als kind schreef ze korte verhalen en raakte ze geobsedeerd door spoken word. Nayyirah Waheed, Hanif Abdurraqib en Iain S. Thomas zijn haar favoriete moderne dichters, en het is duidelijk dat het werk van deze dichters veel invloed heeft op Park’s songwriting.

Naast dichters haalt ze ook veel inspiratie uit artiesten als King Krule, Earl Sweatshirt, Keaton Henson, Sufjan Stevens en Julien Baker. “I would write stories so detailed you could taste them, while maintaining the energy and life of the hip-hop I loved.” aldus Parks. Haar songwriting heeft ook een visuele, bijna filmische kwaliteit, die voortkomt uit haar liefde voor horrorfilms, streetwear en abstracte kunst.

Parks worstelde met haar identiteit toen ze opgroeide; een zelfverklaarde tomboy die supergevoelig en ‘uncool’ was. Of zoals ze het zelf formuleert: “I’m a black kid who can’t dance for shit, listens to emo music and currently has a crush on some girl in my Spanish class.” Tegen de tijd dat ze 17 was, schoor ze haar hoofd, kwam erachter dat ze biseksueel was en produceerde / schreef ze materiaal voor een album.

Al deze elementen komen samen op haar debuutalbum ‘Collapsed in Sunbeams’. Een album vol intieme portretten rondom haar adolescentie en de mensen die het hebben gevormd. Het is geworteld in nostalgie en voelt zowel universeel als hyperspecifiek.