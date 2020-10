Mommori komt met experimentele melodische techno op ‘Theia’

De 22-jarige Mommori is een Duitse student Culturele studies, die verschillende koperinstrumenten bespeelt als trompet, tuba en Franse Hoorn, maar ook heeft geëxperimenteerd met andere instrumenten. Door het bespelen van de verschillende instrumenten raakte hij geïnteresseerd in verschillende muziekgenres, om uiteindelijk uit te komen op experimentele melodische techno. Een eigen muzikaal gedachtenspinsel aangaande hoe Mommori denkt dat muziek in deze tijd zou moeten klinken.

Vorige maand bracht de uit de omgeving van Berlijn afkomstige Duitser zijn debuut album ‘Bright Life’ uit, met daarop 11 experimentele melodische techno-tracks en aanverwanten. Van dat album komt single ‘Theia’ als voorbeeld van de muziek van Mommori. Een verrassend, maar energiek doch rustgevend experiment, dat wat ons betreft geslaagd is.