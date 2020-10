Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Danny Vera.

In december 2017 gaf Danny Vera een concert in de Oostkerk te Middelburg. Voor ruim 200 bezoekers gaf de uit Middelburg afkomstige zanger een intiem optreden. De Oostkerk was een perfecte locatie voor de show, dit vanwege de sublieme akoestiek. Vera bracht een aantal tracks ten gehore waaronder ‘Distant Rumble’, ‘One More Try’ (Timmy T), ‘Snow In April’ en ‘Expandable Time’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Danny Vera live @ de Oostkerk, Middelburg (2017).