21 oktober, de verjaardag van Manfred Mann

Vandaag viert Manfred Sepse Lubowitz, beter bekend als Manfred Mann, zijn 80e verjaardag. Mann, geboren op 21 oktober 1940 te Johannesburg, is een toetsenist en oprichter van Manfred Mann’s Earth Band. Lubowitz studeerde muziek aan de universiteit van Witwatersrand, en werkte als jazz pianist in een aantal clubs in Johannesburg. Tussen 1959 en 1961 namen hij en zijn jeugdvriend twee albums op onder de naam The Vikings, Zuid Afrika’s eerste rock & roll-band.

Als grote tegenstander van de apartheid in zijn geboorteland besloot hij in 1961 om te verhuizen naar Engeland en werd daar schrijver voor Jazz News onder het pseudoniem Manfred Manne (naar jazzdrummer Shelly Manne). Manfred Manne werd al snel ingekort naar Manfred Mann. Het jaar erop ontmoette hij in het Clacton Butlins Holiday Camp drummer en toetsenist Mike Hugg, tesamen richtten ze een grote blues-jazz-band op genaamd The Mann-Hugg Blues Brothers. Uiteindelijk bleef er een 5-koppige band over, in 1963 tekenden ze een platencontract bij EMI.

Ze veranderden hun naam in Manfred Mann en in de periode 1964 – 1969 hadden ze een aantal flinke hits, ‘Do Wah Diddy Diddy’, ‘Sha La La’, ‘Pretty Flamingo’, en ‘Mighty Quinn’. In 1969 ging de band uit elkaar, gelijk daarna richtte Mann tesamen met Mike Hugg, Manfred Mann Chapter Three op, een experimentele jazz rock- band. Na het uitbrengen van twee albums ging ook deze band ter ziele. In 1971 richtte Mann de Manfred Mann’s Earth Band op, die tot op heden nog steeds actief is. Hun grote hits waren ‘Blinded by the Light’, ‘Runner’, en ‘Davy’s On The Road Again’.