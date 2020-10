King Gizzard & The Lizard Wizard kondigt studioalbum en live-album aan

King Gizzard & The Lizard Wizard keert terug met de aankondiging van hun zestiende studioalbum. De zeskoppige band brengt tegelijkertijd een nieuwe single uit, genaamd ‘Automation’. ‘KG’ zal op 20 november verschijnen en telt tien nummers. Bovendien brengt ‘King Gizzard’ op dezelfde dag een live-album uit, dat vier jaar geleden werd opgenomen in San Francisco.

De Australische psych-rock band trad in 2010 voor het eerst naar buiten en staat bekend om hun eigenzinnige producties en immense werklust. Op het de nieuwe plaat zijn o.a. de eerder uitgebrachte tracks ‘Straws In The Wind’, ‘Honey’ en ‘Some Of Us’ terug te vinden. ‘KG’ is nu beschikbaar voor pre-order – info rondom de fysieke releases wordt binnenkort bekendgemaakt.

Met de release van ‘Automation’ geeft King Gizzard hun fans de kans om het nummer te remixen en een eigen videoclip te creëren. De onbewerkte video- en audiobestanden zijn beschikbaar via de website van de band. De meest originele inzendingen worden vervolgens via de social mediakanalen van King Gizzard gedeeld, waarna er één video wordt gekozen als officiële videoclip.

Volgens frontman Stu McKenzie was het opnameproces van ‘Flying Microtonal Banana’ (2017) een van de puurste en meest plezierige tot nu toe. Met het succesalbum liet King Gizzard de wereld opnieuw kennismaken met een muzikaal palet dat verder reikt dan westerse rock. KG borduurt naar eigen zeggen voort op de ideeën, inspiratiebronnen en sound van dat vorige album. Als gevolg van de pandemie moest King Gizzard hun vaste werkwijze omgooien en hadden ze voor ieder nummer meerdere opnamesessies nodig. “It’s almost like an album that normal people make”, grapt Stu McKenzie.