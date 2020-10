20 oktober, de verjaardag van Mark King

‘Love Games’, ‘Running in the Family’, ‘Lessons in Love’, ‘It’s Over’, ‘Hot Water’, stuk voor stuk enorme hits van Mark King’s band Level 42. Vandaag viert de zanger/bassist zijn 62e verjaardag. Mark is geboren en opgegroeid in Cowes, Isle of Wight. Op 19-jarige leeftijd verhuisde King naar Londen alwaar hij in 1979 samen met toetsenist Mike Lindup en de broers Phil (drums) en Rowland Charles (Boon) Gould (gitaar) Level 42 oprichtte. Met Level 42 bracht King elf studioalbums uit, waarvan ‘Running in the Family’ de meest succesvolle is. Buiten Level 42 bracht Mark King ook een aantal solo albums uit, waaronder: ‘Influences’ (1984), ‘One Man’ (1998), en ‘Trash’ (1999).