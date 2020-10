‘The Realist’ nieuwe EP voor Lanterns On The Lake

Op 11 december verschijnt ‘The Realist’, de nieuwe EP van Lanterns On The Lake. Op de EP staan vier nieuwe nummers en één gestripte en opnieuw geproduceerde variant van eerder uitgebrachte single ‘Baddies’.

Over de EP en titeltrack vertelt zangeres Hazel Wilde: “The Realist is a song about being a dreamer, clinging to a vision and following your heart – even when that path can seem deluded to others. It was one of the songs that didn’t make it onto the album Spook The Herd as it didn’t fit sonically or narratively. It felt like it came from another place. So we began putting together this EP.” Dat laatste album, ‘Spook The Herd’, werd genomineerd voor de Mercury Prize.

Luister hieronder alvast naar de gelijknamige eerste single ‘The Realist’.