Zo kun je optimaal thuis muziek maken en naar muziek luisteren

Wie een passie voor muziek heeft, gaat een stap verder dan slechts luisteren naar de radio. Zelf een instrument bespelen of in eigen huis muziekopnames maken, om uiteindelijk heerlijk naar muziek te luisteren, is het optimale. Het is geweldig om daar een eigen ruimte voor in te kunnen richten. Een aantal tips.

Muziekliefhebbers maak je niet blij met een simpele radio in de keuken. Om optimaal te kunnen genieten van hun favoriete muziek gaan ze voor een eigen muziekruimte waar ze ongestoord kunnen luisteren naar hun favorieten, of waar ze in alle rust een eigen instrument kunnen bespelen. Ben jij zo’n muziekliefhebber, dan volgt hier een aantal tips om zo’n mooie ruimte in je eigen huis zo op te tuigen dat jij er het meeste plezier aan beleeft.

Creëer de juiste akoestiek

Een muziekruimte in huis vraagt om een goede akoestiek. Wie deze ruimte grondig wil aanpakken kiest voor geluiddichte wandbekleding of een aparte cabine in een grotere ruimte. Het behoudt de akoestiek en vermindert de nagalm.

Moet je het doen met een ruimte die is zoals deze is, kies dan voor aankleding met kleden op de vloer en gordijnen tot op de grond. Hoe harder namelijk de vloer of wandbekleding, hoe slechter de akoestiek. Ook is het aanbrengen van akoestische plafondpanelen mogelijk. Plaats in de ruimte in ieder geval voldoende meubilair met stof bekleed. Dat scheelt enorm.

Zorg dat je comfortabel achter een bureau zit

Ben je iemand die het vooral gaat om het via de computer zelf creëren van muziek dan is een goed bureau of meerdere bureaus voor alle apparatuur, op maat en met een comfortabele stoel een must. Iedereen kent immers wel de vele uren die je doorbrengt als iets je helemaal in zijn greep heeft. Dat past bij een hobby als muziek spelen, muziek maken en muziek luisteren. Aan je passie besteed je het liefst de meeste tijd. Dan kun je ook maar het beste comfortabel en ontspannen zitten, ook al is dat achter een bureautafel vol mengpanelen en computers.

Maak er een ontspannen ruimte van

Als dit allemaal een beetje voor elkaar is, gaat het er natuurlijk om dat je heerlijk ontspannen in je muziekruimte kunt vertoeven. Een fijne stoel, de geluidsapparatuur in een mooie kast. De verlichting vooral sfeervol en een plek voor versnaperingen, die je graag binnen handbereik wilt. Dat is puur genieten, van muziek.