Todd Barrow terug met nieuwe single ‘Fun in Mexico’

Singer-songwriter Todd Barrow uit Texas heeft meer dan een paar onderscheidingen ontvangen, van een PRSA Award of Excellence, een Akademia Award voor Best Country Album en een artiest in de schijspotlight in Alternative Roots Magazine, American Pride Magazine en AVA Radio. Hij is verschenen in tv-shows, waaronder Good Morning Texas met Jerry Matheny en Texas Music Café op PBS. Hij heeft het podium en de studio gedeeld met muzikanten uit de band van Miranda Lambert tot aan Fort Worth Producer of the Year Bart Rose. Maar het is meer dan alleen het succes van Todd tot nu toe dat hem zo’n boeiende countryartiest maakt. Wat het duidelijkst zichtbaar is in de muziek van Todd Barrow, is zijn hart.

De muziek van Todd is geen Countrymuziek voor oude mannen. Hoewel hij ongetwijfeld zijn invloed put uit titanen als Hank Williams en Johnny Cash, zijn zijn melodieën modern. Hij speelt bijna elk instrument, van piano tot gitaar, mandoline, mondharmonica en drums, en de multi-instrumentalist fungeert zowel als songwriter voor zichzelf als voor andere artiesten.

Todd Barrow heeft zojuist zijn nieuwste single ‘Fun in Mexico’ uitgebracht, de opvolger van zijn vorige single. Het nummer is speciaal geschreven over liefde tijdens COVID-19 en opgenomen in samenwerking met Jenn Ford.