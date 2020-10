Headie One brengt remix van ‘Ain’t It Different’

Vorige week verscheen Headie One’s mixtape ‘Edna’, met daarop onder meer de hitsingle ‘Ain’t It Different’ ft. AJ Tracey en Stormzy. Van die track heeft de King of Drill nu een remix opgenomen met niemand minder dan Sevn Alias.

Afgelopen week is ook de video verschenen. Voor de Nederlandse rapper is het de eerste keer dat hij een Engelstalige verse opneemt. Sevn Alias heeft altijd een sterke connectie met Engeland gehad. Dat hij nu mocht samenwerken met Headie One, AJ Tracey en Stormzy, allen inspiratiebronnen voor Sevn, maakt de band alleen maar sterker.