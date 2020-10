Yukon Onoma deelt single ‘As Above So Below’

Na zijn debuutsingle ‘Where Are You Now That We Need You’ komt Yukon Onoma met zijn nieuwe single ‘As Above So Below’. Ook deze single neemt je weer mee in psychedelische en zelfs satanistische sferen.

Elke zondagochtend naar de kerk, iedere woensdagmiddag naar de club en de vrijdagavond werd gespendeerd in het jeugdhonk van de kerk. Inmiddels heeft Yukon Onoma afstand genomen van zijn religie en maakt hij muziek. Hij vertelt: “Nadat ik afstand heb genomen, van alles wat ik kende en waarin mijn identiteit geworteld lag, ben ik mij gaan verdiepen in het satanisme. Niet zozeer om mijn heil ergens anders in te vinden of om mijzelf hierin volledig kwijt te raken, maar puur uit interesse.”

Met het project Yukon Onoma heeft hij dit met veel cynisme vertaald in muziek. Een dikke “Fuck You” naar Jezus en een kleine knipoog naar het satanisme. Met zijn muziek probeert hij te provoceren in de hoop dat mensen voor zichzelf gaan nadenken in plaats van aan te nemen wat een ander beweert. De bijbehorende video verschijnt zondag 18 oktober 2020.