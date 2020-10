Marike Jager brengt single uit met Metropole Orkest

‘Another River’ afkomstig van Jager haar laatste album ‘Hey Are You Ok’ krijgt een nieuw jasje. Tegelijkertijd kondigt de avontuurlijke singer-songwriter een nieuwe theatertour aan waarin ze samenwerkt met Martijn Bosman.

Deze week bracht Marike Jager een nieuwe versie uit van haar single ‘Another River’ samen met het Metropole Orkest. De single die oorspronkelijk verscheen op het album ‘Hey Are You Ok’ uit 2019 wordt door het Metropole Orkest in een compleet nieuw jasje gehesen.

Marike: “Dit was wel echt een grote wens! ‘Another River’ begon in de studio te leven door die ene vioolmelodie. En nu krijgt het echt vleugels door het orkest, wow!”

Eén van Nederlands meest avontuurlijke singer-songwriters. Marike Jager is terug! Ze betovert, ontroert en verplettert. Deze keer staat ze op het podium met drummer Martijn Bosman (oa Gotcha!, Henny Vrienten). Hij was het die haar inspireerde toen het virus plotsklaps alle concerten afbrak en het stil werd. Na een fijn telefoongesprek mailt hij haar spontaan een drumbeat ter inspiratie. Beiden voelen een prikkeling om samen iets te maken. Maar hoe gaat zoiets op afstand? Via de mail vliegen ritmes en melodieën over en weer, op zo’n 125 km van elkaar. Twee eigenzinnige karakters die samen het diepe inspringen en muziek gaan maken. Hit me!