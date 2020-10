M. Byrd deelt liveopname debuutsingle ‘Mountain’

In het verleden heeft M. Byrd samenwerkt met prestigieuze Duitse musici als Ilgen-Nur en Alli Neumann en heeft hij in het najaar van 2020 voor het eerst zijn eigen muziek uitgebracht. De 25-jarige schreef deze liedjes op talloze lange reizen door Europa en heeft ze opgenomen en geproduceerd met de hulp van de Duitse topproducent Markus Ganter (AnnenMayKantereit, Casper).

Zijn recent verschenen debuutsingle ‘Mountains’ bevat een authentieke rocksound die je doet denken aan The War On Drugs, Tom Petty, Sufjan Stevens en Kurt Vile. De golvende reverb, relaxte drums en zwevende achtergrondkoren creëren een dromerige sfeer waarin Byrd´s stem prachtig naar voren komt; M. Byrd is klaar voor de grote podia.