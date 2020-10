Glen Faria en Kenny B brengen single ‘Niet Boos Zijn’ uit

In een periode waarin zoveel speelt, komen Glen Faria en Kenny B met het nummer ‘Niet Boos Zijn’. De boodschap is: houd je hoofd omhoog en kijk vooruit naar de toekomst. Houd je bezig met de vraag: hoe laten we de wereld voor onze kinderen en nieuwe generaties achter? Het is een terugkerend onderwerp in de gesprekken die Glen en Kenny de afgelopen jaren vaak hebben gevoerd. Nu vatten ze dit in het prachtige nummer ‘Niet Boos Zijn’.

Glen: “Kenny en ik hebben dit nummer samen geschreven met als doel iedereen in de samenleving aan te spreken. Onze muziek moet toegankelijk zijn voor iedereen.”

Over Glen Faria

Glen Faria is een veelzijdige zanger, rapper en songwriter uit Amsterdam Zuidoost. Hij staat bekend om zijn levensverhalen en situaties die voor velen herkenbaar zijn. De onderwerpen van zijn liedjes variëren van liefde, zelfbeeld en gezinsleven tot aan maatschappelijke thema’s. In 2018 is Glen zijn doorbraak voor het grote publiek, wanneer hij meedoet een het NPO1 programma De Beste Zangers. Hierin zingt Davina Michelle, Glen zijn lied het ‘Duurt Te Lang’. Dit nummer behaalt een jaar later 70 miljoen streams op Spotify. Afgelopen jaar bracht Glen de singles ‘Hoe Weet Je Dat’ en ‘Terug Naar Nu’ uit.