Lore City brengt eerste single ‘Separateness’ van nieuwe album ‘Alchemical Task’

Lore City is een Amerikaans art-rockduo, opgericht in 2011 en afkomstig uit Portland, Oregon. De band bestaat uit vaste kern Laura Mariposa Williams (zang, keyboard, gitaar) en Eric Angelo Bessel (percussie, keyboard, gitaar), die ontmoetten elkaar in 2003 als collega’s van het College van Visuele en uitvoerende kunsten aan de universiteit van Syracuse. Laura en Eric, die jaren later opnieuw contact met elkaar vonden, richtten in 2011 Lore City op en trouwden kort daarna. Zo kan het dus ook.

De muziek van Lore City is ontstaan ​​uit de transformerende kracht van geluiden. “We hand over words, instruments, and rhythms; trading back and forth until everything belongs to both of us. Until we are indistinguishable. We create from the belief that we are all one, and that we’ve been here before.”, aldus Lore City.

De band komt nu met hun diepgravende ‘Separateness’, van het album ‘Alchemical Task’; het derde studioalbum van het Art Rock-duo. Zes jaar na hun voorgaande album ‘Kill Your Dreams. Op ‘Alchemical Task’ combineert Lore City elementen van Psych Rock, Post-Rock en Dream Pop, zoals we bijvoorbeeld van Chelsea Wolfe kennen. Mysterieuze klanken op ‘Separateness’ worden gecombineerd met een minimalistische post-punk, die niet zou misstaan op Pinkpop of Lowlands, wanneer het festivalseizien weer van start mag gaan. Een interessante sound, waar we meer van zouden willen horen!