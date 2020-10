Full Concert: George Michael live @ Wembley, London (1993)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van George Michael.

Op 1 december 1993 gaf George Michael een optreden in de Wembley Arena, dit op World AIDS Day. Tijdens het benefietconcert – dat werd bijgewoond door onder andere Princess Diana – traden buiten George Michael een tweetal andere artiesten op; KD Lang en Mick Hucknall (Simply Red). David Bowie was de gastheer die avond, voor 12.000 bezoekers bracht George een aantal hits waaronder ‘Father Figure’, ‘One More Try’ en Freedom ´90′.

Kijk, luister en geniet hieronder van George Michael live @ Wembley, London (1993).