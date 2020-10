Eva Auad brengt single uit en kondigt nieuw album aan

Deze week heeft Eva Auad de single ‘Like No Other’ uitgebracht. Het nummer is de titeltrack van haar nieuwe album dat 6 november via Basta Music zal verschijnen.

Een op het eerste gezicht onvruchtbare deelname aan het populaire platform The Voice of Holland in 2010 bleek een deur te openen voor zangeres en componiste Eva Auad. Na opgemerkt te zijn door Basta Music kreeg zij de kans de studio in te gaan om haar muziek – die zij al sinds haar twaalfde zelf schrijft – onder leiding van J.B. Meijers op te nemen. Dit leidde tot een ambitieus en hartstochtelijk debuutalbum dat de aandacht opeist van de luisteraar. Ondanks, of juist door Eva’s ongrijpbare en breed beïnvloedde manier van schrijven, bleef haar debuut nét buiten bereik van de radar van het grote publiek.

Positieve recensies en succesvolle live optredens en een uitverkochte HMH als voorprogramma van De Dijk maakten dit toch een sterke start. In 2015 verscheen ‘Rules Of Romance’, een uitstapje naar meer sfeervolle en elektronisch getinte muziek. De samenwerking met producer en muzikant Ken Stringfellow resulteerde in een veel donkerder en intiemer album wat weer leidde tot de overgang van band naar intieme solo-optredens aan de piano.

Eva’s nieuwe album ‘Like No Other’ staat ook voor een nieuwe weg en een nieuwe sound. Eén die opnieuw ruimte geeft aan Eva’s grootste goed – haar stem – en één die hopelijk ook het oor van de nieuwe luisteraar aanspreekt. Toegankelijk & energiek, maar zeker niet alledaags. Op het album wordt Eva begeleid door onder meer Joost Kroon (o.a. New Cool Collective), Martijn Bosman (o.a. Gotcha!, Kane), Manuel Hugas (o.a. Candy Dulfer), Aram Kersbergen (o.a. Ilse DeLange) & Sven Figee (o.a. Sven Hammond Soul).