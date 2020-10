Edsilia Rombley released nieuwe single ‘In Balans’ als voorloper op nieuw album

Afgelopen vrijdag 16 oktober bracht Edsilia Rombley haar nieuwe single ‘In Balans’ uit. Rombley maakte ook bekend dat zij werkt aan een nieuw album, die uit zal komen in het voorjaar van 2021.

‘In Balans’ is een nummer dat gaat over nieuwe stappen durven nemen in je leven, het verleden achter je laten en kiezen voor dat wat je echt gelukkig maakt. “Iedereen staat wel eens op met het gevoel: Vandaag ga ik alles anders doen. Als je een verandering wilt maken, begint dat bij jezelf.”, aldus Edsilia. “We zijn achter de schermen al 1,5 jaar aan het schrijven samen met getalenteerde songwriters en producers. Nu alle stukjes zo mooi op hun plek vallen, willen we dit niet meer stil houden. Na bijna 10 jaar kom ik weer met een eigen Nederlandstalig album.”

Producer Tjeerd Oosterhuis: “We zijn een tijd geleden al een nieuwe weg ingeslagen met Edsilia, vorige singles ‘Lieve Mama’ en het duet met Kenny B ‘Goed Voor Mij’ zijn ook onderdeel van het aanstaande album.”