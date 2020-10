17 oktober, de verjaardag van Ziggy Marley

De oudste zoon van reggae legende Bob Marley en zijn vrouw Rita, Ziggy Marley, viert vandaag zijn 52e verjaardag. Geboren op 17 oktober 1968 te Kingston, Jamaica kreeg hij al op jonge leeftijd gitaar- en drumles van zijn vader en zat als 10-jarig jochie al in de studio tijdens de opnames van The Wailers. Samen met zijn broers en zussen richtte hij Ziggy Marley and the Melody Makers op. Op 16-jarige leeftijd bracht Ziggy Marley samen met the Melody Makers zijn debuutalbum uit getiteld ‘Play the Game Right’. Van het uit 1988 daterende ‘Conscious Party’ kwam de single ‘Tomorrow People’, dat in Nederland zijn grootste hit werd.

De achtvoudig Grammy winnaar en reggae icoon Ziggy Marley bracht recentelijk nog, in samenwerking met Ceek VR, een live-set van zijn album‘Rebellion Rises’ uit. Onlangs bracht Ziggy nog de singles ‘Play with Sky (Feat. Ben Harper)’ en ‘Jambo (Feat. Angélique Kidjo)’ uit.