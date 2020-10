Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Status Quo.

Op 11 december 2016 trad Status Quo op in de O2 Arena in Londen met de gedachte dat dit de laatste elektrische show van de band ooit zou zijn. Francis Rossi, Andrew Bown, John ‘Rhino’ Edwards en Leon Cave verkochten in hun carrière ruim meer dan 118 miljoen verkochte albums wereldwijd. Hiermee zijn ze een van de succesvolste en belangrijkste Britse rockbands uit de geschiedenis.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Status Quo live @ Last Night Of The Electrics (2016).