16 oktober, de verjaardag van John Mayer

John Mayer, geboren op 16 oktober 1977 te Bridgeport, Connecticut, viert vandaag zijn 43e verjaardag. Mayer, Amerikaanse singer-songwriter en producer, begon zijn muzikale carrière met hoofdzakelijk akoestische rockmuziek. Langzaamaan veranderde hij zijn genre naar de blues, in 2005 werkte hij samen met gerenommeerde bluesartiesten als B. B. King, Buddy Guy, en Eric Clapton en richtte hij het John Mayer Trio op.

Zijn twee eerste albums, ‘Room for Squares’ (2001) en ‘Heavier Things’ (2003) deden het commercieel gezien heel goed, beide albums behaalden de platina status. In 2003 won hij een Grammy Award in de categorie Best Male Pop Vocal Performance voor ‘Your Body Is a Wonderland’. De bluesinvloeden zijn goed te horen op zijn uit 2005 daterende live album ‘Try!’ – met het John Mayer Trio – en op zijn derde studio album ‘Continuum’ (2006).

Tijdens de in 2007 gehouden 49e editie van de Grammy Award-uitreiking viel Mayer weer in de prijzen, dit keer voor ‘Waiting on the World to Change’. Vervolgens bracht hij ‘Battle Studies’ (2009), ‘Born and Raised’ (2012), ‘Paradise Valley’ (2013) en ‘The search for everything’ (2017) uit. Mayer verkocht tot op heden wereldwijd ruim 20 miljoen albums.