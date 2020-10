Geen London Calling in 2020

2020 wordt een jaar zonder London Calling. Of het festival eind oktober door zou kunnen gaan was al even de vraag, maar na de aankondiging van de aangescherpte coronamaatregelen is het definitief. De zinnen worden nu gezet op nieuwe data in een nieuw jaar, met nieuwe bands en nieuwe moed. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Alle eerder gekochte tickets voor London Calling blijven geldig voor de eerstvolgende editie.

Sinds 1992 heeft London Calling elk jaar minstens één keer plaatsgevonden in Paradiso. Door de jaren heen stonden bands als Blur, The Libertines, Florence + The Machine, Franz Ferdinand, Tame Impala en Mac DeMarco vroeg in hun carrière op het showcasefestival. In 2019 werden grote ontdekkingen als The Murder Capital en The Howl & The Hum toegevoegd aan de lange lijst van London Calling-klassiekers. Dat daar in 2020 geen nieuwe beloftes bij komen is nu eenmaal een gegeven, maar daarom is het des te belangrijker om stil te staan bij wat er wél allemaal heeft plaatsgevonden. Daarom blikken we de komende tijd via onze nieuwsbrief en socialmediakanalen terug op memorabele London Calling-momenten. Zonder geschiedenis immers geen toekomst.

God Save London Calling

Over de toekomst gesproken; eerder dit jaar werd het God Save London Calling-ticket geïntroduceerd. Hiermee krijgen liefhebbers niet alleen de best mogelijke festivalervaring in één pakket, maar kunnen ze ook bijdragen aan het voortbestaan van London Calling en Indiestad. Deze tickets met een waarde van € 1000,- zijn nog steeds geldig voor de eerstvolgende editie van London Calling en binnenkort weer verkrijgbaar. De steun van onze bezoekers is namelijk nog steeds noodzakelijk, nu misschien meer dan ooit. Ook iedereen die dit jaar een dagticket, passe-partout of Indiestadpas kocht heeft daaraan bijgedragen, waarvoor enorm veel dank.

Op naar 2021

Gedreven door de steun van trouwe London Calling-gangers kijken we hoopvol uit naar 2021. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Alle kaartkopers ontvangen bericht zodra de nieuwe data van London Calling bekend zijn.