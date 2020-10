Spill Gold komt naar de Melkweg

De zomerbries is geleidelijk veranderd in een koude wind, terwijl de bomen hun typerende kleurenpallet tonen; de herfst is in haar volle glorie weer duidelijk in het land, een overgang die exemplarisch is voor het werk van Spill Gold. De muziek van dit Amsterdamse duo is net zo kleurrijk en indrukwekkend als haar seizoensmatige tegenhanger; waar het ene moment een koude stormachtige wind de lucht binnendringt, hebben op andere momenten juist kalmte en stilte de overhand.

Zaterdagavond 12 december zal Spill Gold haar gloednieuwe plaat ‘Highway Hypnosis’ presenteren. Op dit eerste vinyl-album weet het Amsterdamse duo feilloos te contrasteren met duisternis en licht, speelsheid en controle. Spill Gold’s experimentele popsongs voeren je mee in hun wereld van Krautrock met cosmische invloeden. Soms catchy, soms vervreemdend, met de mogelijkheid om catharsis bij je te ontketenen. Deze sterke toevoeging aan het roster van Knekelhuis mag zeker niet op je lijstje ontbreken!