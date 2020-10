Joep Beving geeft show in De Doelen

Met zijn minimalistische pianospel weet Joep Beving zelfs de meest koelbloedige mensen tot op het diepst van hun hart te raken. Hij maakt contemplatieve pianomuziek die hij zelf het liefst omschrijft als ‘toegankelijke muziek voor complexe emoties’.

Zijn albums ‘Solipsism’ uit 2015 en ‘Prehension’ uit 2017 wisten binnen no time miljoenen streams binnen te harken en maakten van hem een grootheid als post-klassieke componist. In 2019 verscheen ‘Henosis’ waarmee hij zijn drieluik compleet maakte. Waar de eerste twee albums met name focussen op het klassieke pianospel, bevat zijn laatste album ook orkestrale en meer elektronische klanken.

Op dinsdag 1 december 2020 geeft Joep Beving een solo piano concert in de grote zaal van de Doelen in Rotterdam.