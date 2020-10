You Me At Six is voor de poppunkliefhebbers al lang geen onbekende meer. Inmiddels zijn de jonge honden die op alle grote Europese festivals hebben gestaan volwassen geworden en dat hoor je ook terug in hun muziek. De Britten hebben het roer volledig omgegooid. Het supercatchy pop geluid is nog wel terug te horen maar heeft zich ontwikkeld tot bijna uitdagende, vrolijke melodische altrock. Gelukkig zijn de songs nog steeds heerlijk om luidkeels op mee te brullen.

Op 15 januari zal hun zevende album ‘Suckapunch’ het levenslicht zien! En om dat groots te vieren heeft You Me At Six vandaag een Europese tour aangekondigd die natuurlijk ook Amsterdam aandoet.

Saint Phnx zal hun vergezellen, deze twee broers, Steven en Alan Jukes, uit Glasgow halen inspiratie uit bands als Twentyone Pilots, X Ambassadors en Imagine Dragons. Hun bereidheid om te experimenteren in combinatie met hun talent voor het schrijven van hitgevoelige refreinen maakt Saint Phnx een serieuze rivaal voor elke stadionact. Onlangs verscheen hun debuutalbum waarmee ze inmiddels miljoenen streams hebben vergaard. Voeg daar support aan toe voor Yungblud, Imagine Dragons en Lewis Capaldi en je hebt een ijzersterke basis voor een glansrijke carrière!

Op 15 juni 20212 komt You Me At Six naar de Melkweg in Amsterdam.