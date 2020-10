Clap Your Hands Say Yeah komt naar Paradiso

Clap Your Hands Say Yeah is het indierock-project van Alec Ounsworth. De Amerikaan vormde een band met mensen waarmee hij had gestudeerd en in 2005 brachten ze zelf hun eerste cd uit en verspreidden deze via internet.

ging ineens hard toen David Bowie en David Byrne bij hun concerten waren gespot. En met elke release sindsdien heeft Ounsworth zijn geluid verfijnd en verbreed, met een steeds groter bereik aan invloeden.

In 2009 bracht de veelzijdige muzikant Clap Your Hands Say Yeah samen met een ander project van hem, Flashy Python, op het album ‘Skin And Bones’. Onlangs verscheen de re-release van dit inmiddels meer dan tien jaar oude album, met samenwerkingen van leden van The Walkmen, Dr. Dog en Mazarin.

Clap Your Hands Say Yeah staat op zondag 19 september 2021 in Paradiso.