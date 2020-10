New Cool Collective komt naar Paradiso

New Cool Collective is een achtkoppig muziekensemble uit Nederland dat jazz, dance, latin, salsa, afrobeat en boogaloo combineert tot unieke, sfeervolle muziek.

hun 27-jarig bestaan hebben zij de hele wereld rond getourd en op festivals als Sziget, Lowlands, Noorderslag, North Sea Jazz en London Jazz Festival gespeeld. Daarnaast hebben ze veel toonaangevende prijzen gewonnen; van meerdere Edisons tot een Goude Kalf voor hun filmmuziek.

Afgelopen jaar brachten zij ‘Dansé Dansé’ uit en in november verschijnt alweer nieuw album ‘High Anxiety’. Om dat te vieren gaat het collectief dit najaar op tour, waarbij ze Paradiso omtoveren tot Speakeasy’s. Dit waren geheime bars die in Amerika ontstonden tijdens de drooglegging van 1920 tot 1933. De intieme en akoestische bezetting is de perfecte manier om te ontsnappen aan de hectiek van 2020 en je te verplaatsen in een geheime nachtclub in het begin van de 20e eeuw.

New Cool Collective’s Speakeasy staat op donderdag 17 december 2020 in Paradiso.