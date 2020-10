Nana Adjoa geeft extra show in LantarenVenster

Op haar langverwachte debuut ‘Big Dreaming Ants’ verzoent Nana Adjoa achteloos een overdaad aan geluiden en onderwerpen. Popmuziek die het experiment niet schuwt en toch intiem, warm en benaderbaar klinkt voor de luisteraar. De liedjes lijken bijna uit de losse pols te komen, maar bevatten stiekem een spannend en rijk instrumentarium. Stijlen als folk, pop, elektronica, soul, indie rock en afrobeat maken allemaal deel uit van Adjoa’s unieke vocabulaire.

Elke track reflecteert op een heel specifiek gevoel of situatie. ‘No Room’ teert op het fenomeen small talk, ‘Throw Stones’ schreef ze om haar eigen woede om online interacties te bedaren. In ‘Lesser Light Pollution’ haalt inspiratie uit de alomtegenwoordigheid van de maan, en de troost dat de persoon die je het meeste mist op dat moment ook verwonderd naar hetzelfde object kijkt. Om haar Ghanese roots te eren nam Adjoa nam een fraaie cover op van Ebo Taylor’s ‘Love And Death’ op.

Drummer Mats Voshol, trombonist Daniel van Loenen, gitarist Tim Schakel, multi-instrumentalist Jonas Pap en vibrafoonspeler Eelco Topper vormen de spannende liveband van Adjoa. LantarenVenster verwelkomt Nana Adjoa op 19 november aanstaande, en vanwege het grote succes wordt er een tweede show aangekondigd, om 2200 uur.