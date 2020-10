Milow tweemaal akoestisch in Paradiso

De Vlaams-Nederlandse pop singer-songwriter met internationaal succes Milow brak door met hits als ‘You Don’t Know’ in 2007 en ‘Ayo Technology’ in 2008.

Door de jaren heen groeide hij uit tot een vaste waarde in het Nederlandse en Belgische muzieklandschap met de release van maar liefst 8 studioalbums, het winnen van twaalf (!) Vlaamse Music Industry Awards en diverse uitverkochte, Europese tournees.

In 2015 besloot Milow het muzikale roer om te gooien en zijn horizon en stijl te verbreden: sinds dat moment verwerkt hij ook invloeden van elektronische house, r&b en hiphop in zijn muziek. Op 1 december gaat Milow echter terug naar zijn roots en geeft hij twee akoestische en ‘coronaproof’ concerten in de grote zaal van Paradiso in Amsterdam.

Paradiso is één van de culturele instellingen die van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een ontheffing krijgt op de maximaal toegestane capaciteit van 30 personen. Dit programma gaat daarom door zoals gepland voor maximaal 250 bezoekers.

Paradiso heeft strikte maatregelen getroffen om kleinschalige concerten en programma’s mogelijk te maken. Deze zijn in lijn met de geldende richtlijnen van het RIVM. Tickets zijn persoonlijk en kunnen niet worden doorverkocht. Aan de deur wordt om een ID-bewijs gevraagd. Het dragen van een mondkapje in Paradiso is verplicht.