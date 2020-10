De Dijk naar beide vestigingen van Metropool

Wat valt er nog toe te voegen aan het verhaal van De Dijk? De band is sinds begin jaren 80 onophoudelijk bezig met het bouwen aan een schitterende carrière waar nog lang geen einde aan lijkt te komen.

De Dijk loopt constanter dan een atoomklok en eens in de zoveel tijd komen de heren weer met een nieuwe plaat, die altijd op goede kritieken kan rekenen.Maar boven alles is De Dijk een band die graag op het podium staat om al dat moois live ten gehore te brengen. Zanger Huub van der Lubbe heeft een geluid uit duizenden en een enorme bak charisma. De rest van de band heeft iets dat veel andere bands in Nederland toch missen; soul!

Huub van der Lubbe bevestigt al jaren zijn status als een van de beste frontmannen van Nederland en windt alle aanwezigen bij concerten van De Dijk om zijn vinger, gesteund door de altijd schitterende Dijk Horns en natuurlijk de muzikanten die al jaren deel uitmaken van deze vriendengroep. Een setlist vullen met klassiekers?

De Dijk hoeft er geen enkele moeite voor te doen, ook vanavond niet en je gaat ze dus allemaal horen in Enschede en Hengelo, want op 21 oktober staat De Dijk in Metropool Enschede, en op 19 november in Metropool Hengelo.