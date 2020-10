Nieuwe single Benny Sings met Mac DeMarco

Benny Sings bracht vandaag zijn nieuwe single en bijbehorende videoclip ‘Rolled Up’ uit. Het nummer is een samenwerking met de Canadese artiest Mac DeMarco. De bijzondere videoclip bij de track ging om 18:00 vanavond in première via Youtube kanaal van Stones Throw Records.

De in Los Angeles wonende Canadees Mac DeMarco heeft honderden miljoenen streams op Spotify en stond in Nederland op grote festivals als Lowlands en Down The Rabbit Hole. Mac DeMarco behoort in zijn genre (indie) tot de absolute wereldtop.

Benny Sings over ‘Rolled Up’, “Het was een droom om met Mac deMarco te werken. Een echte ras-artiest. We hebben het liedje vorig jaar geschreven in Mac’s studio in Los Angeles en het voelde alsof we al jaren met elkaar werkten. Ik ben heel benieuwd wat mensen van de song vinden. Check ook de video geregisseerd door Bear Damen, wederom een unieke, vreemde parel.”

Benny Sings is een 43-jarige producer en artiest uit Amsterdam. Hij bracht zes albums uit waarvan zijn laatste album ‘City Pop’ zijn definitieve internationale doorbraak betekende. Topmuzikanten als Anderson Paak, Allen Stone en John Mayer zijn fan. Zij deelden eerder tracks van Benny Sings via hun social media-accounts deelden en bezochten Benny’s internationele shows. Benny Sings tourt succesvol over de hele wereld en heeft vooral in Japan & Amerika een grote schare fans waar hij jaarlijks eigen shows speelt. Als producer en songwriter schreef hij 2017 het liedje ‘Loving is Easy’ voor de Engelse artiest Rex Orange County welke met een Platinum Award in Amerika bekroond werd, mede dankzij 25 miljoen Youtube-views en bijna 300 miljoen plays op Spotify.

De single ‘Rolled Up’ is deze week uitgekomen via het Amerikaanse label Stones Throw Records en in Nederland via AAA Label Services. De single is vanaf nu hier verkrijgbaar via diverse streaming diensten en is vooruit te bestellen op 7”inch vinyl. De clip bij de track staat op het Youtube kanaal van Stones Throw.