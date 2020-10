Het Turks-Duits/Zwitserse duo Grandbrothers brengt nieuw album

Het Turks-Duits/Zwitserse duo Grandbrothers is op verkenning gegaan en delen de uitkomst van hun nieuwsgierigheid op ‘All The Unkown’, het album dat op 15 januari 2021 bij City Slang zal verschijnen.

Het geluid wordt gevormd door de mix van klassiek pianospel en een eigen ontworpen apparaat bestaande uit elektromechanische hamers, bestuurd door de software om verschillende delen van de piano te bewerken. De band heeft sinds de start in 2012 altijd liefhebbers van zowel klassieke muziek als elektronische fans willen bedienen met het streven high-culture en popcultuur met elkaar te verbinden. Op dit 3e album laten Vogel en Sarp hun zelfopgelegde beperkingen varen, of zoals ze zelf uitleggen:

“The main difference compared to the last two albums, is that we set ourselves a rule that everything needed to be created on the instrument in that moment” legt Vogel uit. “But now that this rule is gone, we’ve started to produce or record things on the computer which means we can stack up more layers” voegt Sarp toe. “Previously, it has always just been me sitting at the piano playing, but now we have three or four piano parts together, which I wouldn’t be able to play at once as it’s too many notes; it just wouldn’t be possible as I only have ten fingers. This new method has opened up worlds and given so many more opportunities to write music.”

De 1e single gedeeld wordt is de titeltrack van het album ‘All The Unknown’ en laat goed horen dat er een andere weg bewandeld is. Van percussieve pianofiguren die langzaam aan digitaal wat beginnen te stotteren tot er boven aan de trap de klassieke romantiek uit het raam gegooid kan worden, het grote niks in…

‘All The Unkown’ is verkrijgbaar vanaf 15 januari 2021.