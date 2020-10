Smith & Burrows kondigen nieuw album aan

Het was dé vraag na de release van single ‘All The Best Moves’ afgelopen juli: komt er dan eindelijk een nieuw album? Hier is de bevestiging: op 5 februari 2021 verschijnt de langverwachte tweede plaat van Smith & Burrows. ‘Only Smith & Burrows Is Good Enough’ is de opvolger van ‘Funny Looking Angels’, het debuutalbum uit 2011.

Editors frontman en multi-instrumentalist Tom Smith en de even veelzijdige muzikant en songwriter Andy Burrows brachten in 2011 samen hun debuutalbum uit, dat al snel uitgroeide tot een echte kerstklassieker. Bijna tien jaar na de release van ‘Funny Looking Angels’ is het het duo, gevierde artiesten en al zo’n vijftien jaar vrienden, eindelijk gelukt om hun agenda’s te combineren en een nieuwe plaat te maken.

‘Only Smith & Burrows Is Good Enough’ is ontstaan en geschreven in de UK, maar werd uiteindelijk opgenomen in Nashville met Grammy Award-winnende producer Jacquire King (Tom Waits, Kings Of Leon, Norah Jones). Het album is ironisch, maar gaat ook over serieuze zaken als ouder worden, het familieleven, prioriteiten die veranderen en alles wat dat met zich meebrengt.

De nieuwe single ‘Old TV Shows’ volgt het al uitgebrachte ‘All The Best Moves’ op. Tom omschrijft deze track als: “a song about looking back fondly at broken relationships, moments in your life that were never gonna last, that when viewed through a hazy nostalgic filter seem so much more beautiful than they ever probably were … just like Top of The Pops….”

Of het nou euforische nummers zijn of meer naar binnen gekeerde tracks, ‘Only Smith & Burrows Is Good Enough’ is een album geworden vol melodieën en goed geschreven liedjes die het stuk voor stuk verdienen om goed beluisterd te worden. Het verloop van een tweede album heeft dan wat lang mogen duren, het resultaat was het wachten waard. Het album is een ware welkome afwisseling in deze onzekere tijd.

Luister hieronder naar de nieuwe single ‘Old TV Shows’.