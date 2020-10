Philip Guele geeft wijze les in ‘Tears Like Lava’

Wat is er heter dan lava? Het begin van de liefde is soms erg intens, en de gevoelens worden heet. Het is de achterliggende gedachte bij het nummer ‘Tears Like Lava’. Na een carriére bij United Airlines besloot Amerikaan Philip Guele dat het iets tijd was voor iets compleet anders. Privé reizen, wellicht eens trouwen en het roer om.

Tijdens deze pandemie besloot Guele zijn poëtische reflecties uit het verleden op te graven; en ze te vertalen naar muziek. Het was een cyclus van verloren en gevonden liefde, ups en downs en uiteindelijk stabiliteit bij een eigen gezin.

Opgegroeid in Brooklyn en inmiddels woonachtig op Long Island, NY. Na vele jaren en vele bestemmingen voelde hij dat het tijd was om zijn wereld te delen met deze nieuwe en fantastische wereld, die veel meer verbonden is dan wat hijik tijdens al zijn reizen kon dromen.

“My songs slow this world down to a period when HiFi was the WiFi.”

Inmiddels is Philip Guele in zee met Raccoon3Eyes en Vanja Grastic voor zijn nieuwste single ‘Tears Like Lava’, de opvolger van ‘Rainbow Song’, die hij al eerder opnamen met Raccoon3Eyes, net als debuut ‘A Million Years’.



Terwijl ‘Rainbow Song’ meer een Countryrock pop song is, is ‘Tears Like Lava’ meer een ballad. Een gevoelig liefdesdrama, een waarschuwing voor iedereen die tijdens een moeilijk moment een relatie zou willen beëindigen. Een wijze les, nu we in de pandemie in een moeilijke situatie terecht lijken te gaan komen.