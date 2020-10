Left of the Dial 2020 gaat niet door

We zijn er kapot van. Het was misschien tegen beter weten in, maar we hebben heel lang geloofd dat we Left of the Dial ook in deze tijd op een veilige manier zouden kunnen organiseren. Nu er op het allerlaatste moment toch weer nieuwe maatregelen zijn gekomen, kunnen we niet anders dan het festival cancelen. Kaarthouders krijgen zo snel mogelijk bericht over de mogelijkheid om hun geld terug te krijgen.

Zenuwslopende periode

Met het stopzetten van het festival komt er ook een einde aan een lange, zenuwslopende periode. Natuurlijk, gezondheid voor alles en er zijn veel belangrijkere zaken in het leven, maar voor ons was het festival een baken van licht in een gitzwarte tijd. Iedereen die aan Left of the Dial meewerkt, doet dat uit een diepgewortelde liefde voor muziek. Dat wij vanaf maart ons normale werk van concerten organiseren amper meer hebben kunnen uitvoeren, is ons zwaar gevallen en wat was het fijn dat we met Left of the Dial bezig konden zijn. Al was het elke dag spannend, zeker de afgelopen weken, of al dat werk niet voor niks zou zijn.

Hobbelpaarden

Het was een geweldig festival geworden. We zijn nog steeds bijzonder trots op de line-up. We hadden jullie niet alleen graag de bands laten zien, maar ook de zeven zalen van de Maassilo. Dat iedereen tijdens de optredens moest zitten, daar konden we prima mee leven. Dat staat nu eenmaal in het protocol. Maar er staat nergens waaróp je dan moet zitten. En dus hadden we een zaal met rolstoelen, een zaal met hometrainers en zelfs een zaal met alleen maar hobbelpaarden. Het was echt spectaculair geworden.

Left of the Dial 2021

Het heeft niet zo mogen zijn. Op dit moment kunnen we alleen maar ons verdriet verdrinken en dan gaan we gewoon weer aan de slag met de editie van 2021. Want we komen terug: Left of the Dial zal op 15 en 16 oktober 2021 plaatsvinden in Rotterdam en we hopen snel de eerste namen bekend te kunnen maken.