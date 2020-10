Thomas Dybdahl heeft ‘A Little Something to Give’

De muziek van de Noorse singer-songwriter en multi-instrumentalist Thomas Dybdahl is een mix van pop, folk en jazz. Daarnaast zijn de invloeden van Jeff Buckley, Damien Rice en Ray LaMontagne duidelijk terug te horen.

Op de vooravond van de Corona-lockdown, 13 maart 2020, verscheen zijn laatst uitgebrachte album ‘FEVER’. Grenzen werden gesloten, social distancing werd het nieuwe normaal en alle concerten en festivals werden geannuleerd. In plaats van zijn muziek live te spelen moest Thomas iets anders vinden om te doen, zo kwam afgelopen mei het ‘Cabin Fever’ tot stand.

Dit project is als het ware een verlenging van het album ‘Fever’. “The whole concept of ‘Cabin Fever’ was to try and write songs where I was just directly reacting to the situation around me as it unfolded the summer of 2020. The first single Hard Liquor was, quite frankly, about drinking too much as a way of coping with a new kind of reality, a little too much spare time and disrupted everyday life”, legt Thomas uit.

Vorige week verscheen zijn tweede single ‘A Little Something to Give’. De single is geschreven en opgenomen in juni van dit jaar naar aanleiding van de demonstraties tegen racisme en politiegeweld. Naast dat dat onderwerp veel invloed heeft gehad op de single gaat het verhaal van ‘A Little Something To Give’ over een persoon die uit een moeilijke relatie wil stappen.

Thomas: “It felt like things had reached a boiling point and it was impossible to watch these kids marching in the streets without feeling their pain and rage. The summer of 2020 was a blistering one, in many ways, and I guess we felt it too in our little studio in Stavanger. The heat is definitely turned up a bit on this track.”