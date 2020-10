Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van AC/DC.

De Australische hardrockband AC/DC wordt door kenners vaak wordt gezien als pionier van hardrock. Zelf ziet de in 1973 door de broers Angus en Malcolm Young gevormde band dat niet zo. De band heeft in die jaren wereldwijd meer dan 200 miljoen albums verkocht. 71 Miljoen daarvan alleen al in de Verenigde Staten, en hun topalbum ‘Back in Black’ met ruim 45 miljoen verkochte albums het op één na bestverkochte album aller tijden is.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: AC/DC live @ Toronto, Canada (2003).