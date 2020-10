‘Shot In The Dark’ is de eerste single van nieuw album AC/DC

Na bijna zeven jaar worden we door AC/DC eindelijk weer getrakteerd op nieuwe muziek. In november verschijnt ‘Power Up’, het langverwachte, zeventiende (!) album van de legendarische band. Op het album staan twaalf nummers met de zó herkenbare AC/DC powersound.

Met hun nieuwe single ‘Shot In The Dark’ zetten de Australische rocklegendes direct de toon en laten ze zien dat ze nog altijd in absolute topconditie zijn. Het in 1973 opgerichte AC/DC verkocht wereldwijd meer dan 200 miljoen albums en genereert miljarden streams. In 2010 won de hardrockband met de song ‘War Machine’ hun eerste Grammy Award. ‘Power Up’ is vanaf 13 november beschikbaar in verschillende versies: digitaal, op cd en lp en als luxe box-uitvoering.