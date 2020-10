11 oktober, de verjaardag van Daryl Hall

Daryl Hall, geboren op 11 oktober 1946 te Pottstown, Pennsylvania, mag vandaag 74 kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. Hall is bekend van het duo Hall & Oates waarmee hij een aantal flinke hits scoorde waaronder ‘Rich Girl’, ‘Kiss On My List’, ‘I Can’t Go for That (No Can Do)’, ‘Say It Isn’t So’, ‘Maneater’, ‘Out of Touch’ en ‘Adult Education’.

Daryl Hall, een van de beste soulzangers van zijn generatie

Daryl Hall, Amerikaans R&B en soul zanger, toetsenist, gitarist, tekstschrijver en producer wordt beschouwd als een van de beste soulzangers van zijn generatie. Sinds 2007 is hij gastheer van de TV-serie ‘Live From Daryl’s House’. De zanger werd in 2004 toegelaten tot de Songwriters Hall of Fame.