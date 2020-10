Rob de Nijs blikt terug op zijn carriere met ”T Is Mooi Geweest’

Na een carrière die zestig jaar beslaat en vele hoogtepunten opleverde kijkt Rob de Nijs met zijn laatste album achterom. Zijn loopbaan is in Nederland ongeëvenaard en met zijn omvangrijke oeuvre heeft Rob de Nijs gaandeweg een prominente plek veroverd in de annalen van de Nederlandse popmuziek.

Eerder dit jaar nog wist hij vele kijkers van DWDD te raken, toen hij er te gast was en vertelde over het naderende afscheid van zijn geliefde podium. Hoewel hij aanvankelijk geen plannen meer had voor een nieuw album, is hij daar toch nog op teruggekomen en brengt hij op 6 november zijn laatste album uit:

”T Is Mooi Geweest.’

“Er kwamen toch weer heel mooie stukken mijn pandje binnenwaaien. Ik vond eigenlijk ook dat ik op een beetje een fatsoenlijke manier afscheid moest nemen van mijn luisteraars. Ik kan alleen maar hopen dat mensen door de songs op het nieuwe album geraakt worden. Dat vind ik nog belangrijker dan vroeger. De mensen moeten een gevoel bij de nummers hebben, zeker omdat dit bedoeld is als een afscheidsplaat. Ik ben dan ook blij dat ik ‘m gemaakt heb.” vertelt Rob over het album, waarbij ook een boek is geschreven door muziekjournalist Robert Haagsma. Hierin wordt, aan de hand van herinneringen van bevriende collega’s en prominenten uit de muziekwereld, teruggeblikt op de loopbaan van de befaamde Amsterdamse zanger.