Emma Heesters genomineerd voor MTV EMA 2020

Over een maand barst het muzikale spektakel van de MTV EMA’s weer los. Een andere editie dan we gewend zijn en daarom des te spannender. Wie heeft tijdens de lockdowns van de nood een deugd weten te maken met de beste content, de mooiste liedjes en de meest spraakmakende videoclips? Voor Emma Heesters wordt het een extra spannende editie, want zij komt dit jaar in aanmerking voor de Best Dutch Act Award. De stempagina is inmiddels geopend.

Niet alleen Emma moet rekening houden met de aanschaf van een prijzenkast. Er zijn nog meer Universal Music artiesten die een plekje op de plank moeten reserveren voor potentieel eremetaal. Ook artiesten als Billie Eilish, Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, Sam Smith en Pearl Jam zijn in de running voor een Award. En dat is nog maar een greep uit de vele genomineerden van Universal. Wie er daadwerkelijk met de eer gaan strijken weten we op 8 november.