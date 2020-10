Nick en Simon winnen toch met Homeward Bound

Ondanks het feit dat de Televizierring aan de neus van Nick & Simon (en Kees Tol) voorbij ging komen zij uiteindelijk toch als winnaars uit de strijd. Immers door het effect van de uitzendingen van de documentaire “Nick, Simon & Kees: Homeward Bound” is heel Nederland weer op de hoogte van de muzikale erfenis van Simon & Garfunkel: het doel van hun missie! Het legendarische duo inspireerde Nick & Simon tot schrijfsessies met diverse nationale en internationale muzikanten en leidde uiteindelijk tot het conceptalbum “NSG”.

De voorbode van het Nederlandstalige “NSG” is de eerste single “Oostenwind” die bij veel radiozenders aan de playlist is toegevoegd en het prima doet op de streaming platforms. Maar ook het overige deel van album staat bol van muzikale hoogstandjes, in L.A. opgenomen met gerenommeerde muzikanten onder leiding van producer Jay Newland. 12-voudig Grammy winnaar Newland werkte eerder niet alleen met Paul Simon maar tekende ook voor producties van Gregory Porter en Norah Jones. De bijzondere sfeer bij de opnamen in de Henson Studios resulteerde het meest bijzondere album van Nick & Simon tot op heden!

NSG verschijnt op 6 november op LP en luxe 2CD. Op 27, 28 en 29 november staan Nick & Simon met hun NSG show in de Utrechtse Jaarbeurs, waar het volledig Coronaproof Scala theater is opgebouwd.