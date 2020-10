Sven Hammond brengt Thelonious Monk klassieker ‘Monk’s Dream’ uit

Sven Hammond, de band van frontman Sven Figee, brengt vandaag de nieuwe single Monk’s Dream uit. Met deze release – een compositie van de legendarische jazzmuzikant Thelonious “Sphere” Monk – gaat Sven Hammond terug naar de oorsprong. Het karakteristieke geluid van de Hammondorgel en speelse drumwerk vormen de rode draad door Monk’s Dream.

Sven Hammond staat sinds de oprichting in 2006 bekend om rock, soul en blues: stijlen die altijd vertrouwd klinken, maar nooit vervelen. Zelfs met 9 uitgebrachte (live)albums op hun naam blijft de band vernieuwen en ontwikkelen. De band heeft in de afgelopen twee jaar veel tijd in de studio doorgebracht en legt nu de laatste hand aan het nieuwe album Sphere, dat in de lente van 2021 uitkomt. Met de nieuwe single licht Sven Hammond een tipje van de sluier op.

Sven Hammond: “Het was in café de Pater (what’s in a name?) in Den Haag dat ik voor het eerst de muziek van Thelonious Monk speelde, samen met de andere jazz cats van mijn generatie. Toen werd het zaadje gepland voor deze lang gekoesterde wens: een album gewijd aan de muziek van Monk. Maar ik wilde meer: een samenwerking zoeken met de jonge talenten uit de hiphop- en soulhoek van nu. Omdat Monk’s muziek tijdloos is. Omdat het zich leent voor samensmelting met andere genres. Omdat het vele musici voor en na mij heeft geïnspireerd en omdat ik hoop er een nieuwe, jonge generatie muziek liefhebbers mee te bereiken en inspireren. De Pater leeft voort!”