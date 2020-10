Gary Barlow brengt nieuwe single ‘Elita’ uit

Afgelopen week lanceerde zanger Gary Barlow zijn nieuwe single ’Elita‘. Op dit nummer werkt hij samen met Michael Bublé en Sebastián Yatra. Het is de voorloper voor het in november aangekondigde nieuwe album ‘Music Played By Humans’.

Dit heerlijke uptempo popnummer klinkt anders dan dat men van Gary Barlow gewend is, mede door het vleugje salsa ligt deze nieuwe track lekker in het gehoor. Deze samenwerking met Michael Bublé en Sebastián Yatra klinkt verfrissend en nodigt uit om lekker op te dansen.

Na de door Take That in 2019 aangekondigde pauze liet Gary Barlow doorschemeren dat hij bezig was met het schrijven van nieuwe muziek. Het nog te verschijnen nieuwe album ‘Music Played By Humans’ zal de opvolger worden van ‘Since I Saw You Last’ uit 2013. Inmiddels heeft Gary voor Engeland en Ierland ook al een tournee aangekondigd voor juni 2021, waarvan de reguliere kaartverkoop start op vrijdag 09 oktober 2020.