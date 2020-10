Frenna laat internationale ambities zien in nieuwe track ‘Pop It’

De Nederlandse rapper en zanger Frenna zet zijn volgende stap richting een internationale carrière met zijn nieuwe single ‘Pop It’, die vandaag op platenlabel 777 / Top Notch is uitgebracht. Voor de track en bijbehorende videoclip zocht hij de samenwerking op met collega artiesten Priceless en Rich2Gether en 40 bekende Instagram modellen.

Voor de single ‘Pop It’ haalde Frenna inspiratie uit de typische Amerikaanse trap sound. En hoewel de lyrics Nederlandstalig zijn, is ‘Pop It’ een track met internationale allure. Toen de regisseur van de bijbehorende videoclip – mede geregisseerd door de artiesten zelf – vroeg of ze de video in Hong Kong wilden schieten, hadden de artiesten hier een ander beeld bij. Met als resultaat een zonovergoten video met 40 bekende buitenlandse Instagram modellen in een paradijselijke setting. Hiermee garandeert ‘Pop It’ dat een ieder zal terugverlangen naar een zomerse hittegolf.

Deze nieuwe single release sluit naadloos aan bij de ambities van Frenna, die al meerdere keren publiekelijk uitsprak een internationale carrière na te streven. De eerste buitenlandse featurings liggen op de plank, maar het is nog zoeken naar het juiste moment. “Ik heb de laatste tijd met veel bekende artiesten in de studio gezeten en er komen mooie samenwerkingen aan. Nog niet alles is gepland, timing is alles voor mij en gaat puur op gevoel. Met ‘Pop It’ hoop ik een volgende stap over de grens te kunnen zetten. Mijn droom is dit de komende jaren zo uit te bouwen dat ik Nederland uiteindelijk internationaal kan representen”, zegt Frenna.

Voor deze release werkte Frenna samen met Priceless, die net als Frenna onderdeel is van de rapformatie SFB, en Rich2Gether, een hip-hop collectief van het gelijknamige Amsterdamse muzieklabel, waar onder andere ex-voetballer Quincy Owusu Abeyie deel van uitmaakt.

Over Frenna

Zanger, rapper, lid van formatie SFB, event organisator en labelbaas Frenna behoort tot de top van de Nederlandse scene en heeft in zijn relatief korte muzikale carrière al veel mijlpalen aangetikt. Frenna scoorde meerdere nummer-1 hits en wist met zowel zijn derde album ‘Francis’ als vierde soloalbum ‘’t Album Onderweg Naar ‘Het Album’’ in korte tijd de platina status te behalen. Ook verbrak Frenna in 2018, samen met collega artiest Lil’ Kleine, het tot dan toe gevestigde Spotify-record voor meeste streams in vierentwintig uur met de single ‘Verleden Tijd’. Het nummer stond zes weken onafgebroken op nummer één in de Nederlandse hitlijsten. In 2019 was hij de meest gestreamde Nederlandse artiest op Spotify en in juli 2020 ontving hij een unieke award omdat hij inmiddels 1 miljard streams heeft behaald met zijn muziek.

Over Rich2Gether

Rich2Gether is een hip-hop collectief dat de sound van het Amsterdams muziek label Rich2Gether belichaamt met onder anderen Blow BKO & Brasco als main artiesten. Verder bestaat Rich2Gether uit vele leden die verschillende talenten hebben en van alles doen. Het label bestaat nog geen jaar maar maakt al veel geluid in de nederlandse & internationale hip- hop scene. Het eerste release van het label, het debuut album van Blow – New Chapter kwam in de top 20 van de NL album charts staan en heeft al miljoenen streams gegenereerd. Sindsdien zijn er samenwerkingen geweest met BryanMG, Geechi, Priceless, LP2loose en Frenna. Rich2Gether is ontstaan uit het idee om geestelijke, financiele en lichaamlijke rijkdom te creëren voor iedereen die betrokken is met Rich2gether. De belangrijkste kernwaarden voor Rich2gether zijn vertrouwen, integriteit en transparantie.

Over Priceless

Jackie Osei, beter bekend onder zijn artiestennaam Priceless, werd geboren in Den Haag. Zijn ouders zijn van Ghanese komaf en de rapper is geboren en getogen in Nederland. Hij begon zijn muzikale carrière als een hobby met zijn vrienden Frenna, KM en Jandro die sinds 2013 samen rapgroep formatie SFB (Strictly Family Business) vormen. De groep brak in 2015 door met het album New Wave van Top Notch, waar o.a. ook Lil Kleine en Ronnie Flex mee doorbraken. SFB had hierin een aandeel met drie nummers, die tweemaal platina en eenmaal goud behaalden. Naast grote succes met SFB is hij ook actief als soloartiest.