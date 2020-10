9 oktober, de verjaardag van John Lennon

John Ono Lennon, geboren op 9 oktober 1940 te Liverpool, Engeland zou vandaag 80 jaar geworden zijn. Lennon was een Britse singer/songwriter die wereldfaam behaalde als oprichter van The Beatles, commercieel gezien de meest succesvolle band ooit in de geschiedenis van de populaire muziek. Tezamen met Paul McCartney vormde hij een tekstschrijversduo, het meest gevierde duo van de 20e eeuw.

John Lennon solo

Geboren en opgegroeid in Liverpool raakte Lennon als tiener betrokken bij de skiffle-rage; zijn eerste band The Quarrymen groeide in 1960 uit naar The Beatles. Toen de band in 1970 uit elkaar ging, ging Lennon solo verder. Een solo carrière die als zeer succesvol mag worden bestempeld met de release van albums als ‘John Lennon/Plastic Ono Band’ en ‘Imagine’, alsmede hitsingles als ‘Give Peace a Chance’, ‘Working Class Hero’, ‘Woman’ en ‘Imagine’. Nadat hij in 1969 in het huwelijk trad met Yoko Ono veranderde hij zijn naam in John Ono Lennon.

Lennon verliet de muziekindustrie in 1975 om zijn zoon Sean op te gaan voeden. In 1980 keerde hij terug en bracht het album ‘Double Fantasy’ uit. Drie weken na de release van het album werd John Lennon vermoord.