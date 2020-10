Native Harrow komt naar De Rozenknop

Devin Tuel is een klassiek opgeleide zangeres en ballerina uit Newburgh, New York. Samen met multi instrumentalist Stephen Harms besloot voor haar echte liefde te gaan; popmuziek met een hang naar het verleden. Ze reisden af naar de studio van Alex Hall in Chicago.

Native Harrow komt op 12 mei naar De Rozenknop in Eindhoven.

In Reliable Recorders werden o.a. allbums van JD McPherson, Pokey LaFarge en The Cactus Blossoms gemaakt. In die inspirerende, met vintage apparatuur uitgeruste analoge studio, maakte ze haar laatste album Happier Now. Luister je naar Native Harrow dan lijkt het alsof de songs in de 60’s of 70’s gemaakt zijn. Een soort instrumentale warme deken die over je heen gelegd wordt met betoverende en zwoele vocalen. Met vlagen doet dit duo je denken aan Natalie Merchant en soms heeft het ook wel wat weg van Mazzy Star. De intense zang doet je af en toe denken aan Joni Mitchell.